«Наполи» — «Рома»: прогноз Александра Неценко на матч 9-го тура Серии А

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Рома».



Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют за 2.50.



«Во-первых, стоит учитывать, при каких обстоятельствах будет проходить эта встреча. Недавно в Неаполе узнали о смерти идола футбольных болельщиков Диего Марадоны. Уже на следующей неделе домашняя арена неаполитанцев будет переименована. Это последний матч, когда арена «Наполи» будет принимать встречу со старым названием «Сан-Паоло».



При этом «Рома» остаётся командой солидной, которая давно не проигрывает в Серии А, если не брать во внимание техническое поражение от «Вероны». «Рома» уже решила свои вопросы в Лиге Европы, Эдин Джеко вернется в состав, и не так страшны потери, которые имеются у Паоло Фонсеки. «Рома» не проигрывает 11 матчей подряд, а за последние 6 встреч пропустила всего 1 гол.



У «Наполи» проблемы серьёзней. Вопрос с выходом в плей-офф Лиги Европы ещё не решён, несмотря на победу над «Риекой». Рядом есть и АЗ, которому неаполитанцы уже проигрывали, и «Реал Сосьедад», так что «Наполи» может и не выйти в следующий круг.



Кроме того, «Наполи» в этом сезоне проигрывал и «Милану», и «Сассуоло», которые стоят вверху турнирной таблицы. Там же находится и «Рома». Да, в последнее время побед хватает, но пробить оборону соперника будет непросто. По-прежнему травмирован нападающий Осимхен, дисквалифицирован опорный полузащитник Бакайоко. Травмирован основной защитник Хюсай, так что здесь есть определённые сложности.



Кроме того, в «Наполи», конечно же, опровергли слухи о разговоре Гаттузо с некоторыми футболистами, но мы видим, что там точно неспокойно. Мне кажется, что вся атмосфера с данью памяти Диего Марадоны отразится на игре «Наполи» в лучшую сторону, и они обязательно найдут путь к воротам римлян, но при этом команда Фонсеки не проиграет, но обязательно забьёт».