«Сент-Этьен» – «Лилль»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 12-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Сент-Этьен» – «Лилль».

Ставка: победа «Лилля» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

«Лилль» сейчас команда уровня Лиги чемпионов. Будь она в этом турнире, она бы смотрелась намного выгоднее «Марселя» и «Ренна». «Доги» лидируют в Лиге Европы в своей группе, которая составлена из очень крепких оппонентов – «Милана», «Спарты» и «Селтика». У гостей пропустят предстоящий матч Саншеш, Пье и Челик, и это приведёт к тому, что центральный защитник Джало может оказаться на непривычном для себя правом фланге.



Впрочем, ничего не должно помешать «Лиллю» забить на гол больше, чем соперник. Клод Пюэль перед игрой говорил, что его команда должна взять всё лучшее из домашнего дерби Роны. Всё это красиво, но «Лиону» зелёные всё равно проиграли. Если уж «Брест» разносит «СЭ» в щепки (4:1), то нынешний «Лилль» на классе обязан брать три очка. У «Сент-Этьена» 7 поражений подряд и всего 3 забитых мяча за этот период. А лучший снайпер «Лилля» Бурак Йылмаз в матче ЛЕ против «Милана» отдыхал. Напомним, что турок забил 6 мячей в последних 7 турах Лиги 1".