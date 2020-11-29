«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Челси» за 2.09.
«Лондонское дерби между двумя очень симпатичными командами. Обе они в тройке сильнейших сейчас, «Тоттенхэм» вообще лидирует. Но я предлагаю ставить на «Челси». Очень здорово выглядит команда в последнее время, особенно после того, как получили надежного вратаря. Защита не барахлит, пропускают очень редко. А впереди молодая банда, которая играет на высочайших скоростях, каждый обладает сумасшедшим мастерством. И это еще Хаверц не успел раскрыться полностью. На многое вскоре будет способен «Челси».
«Тоттенхэм» с Моуринью тоже меняется. Мы привыкли, что команды Моуринью, прежде всего, пляшут от обороны. Здесь же «Тоттенхэм» очень много забивает. Ярко играют Кейн и Сон. Противостояние намечается интересное.
Но, на мой взгляд, «Челси» должен выиграть — у них «скамейка» интереснее, да и в середине поля кулак мощнее. Не внушает доверия и центр обороны «Тоттенхэма».
- 29 ноября 2020
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