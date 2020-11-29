«Рубин» — ЦСКА: результат матча 29 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Рубин» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч хозяева забили на 58-й минуте, автором победного гола стал Джордже Деспотович. «Армейцы» создали множество моментов, чтобы отыграться, но действовали слишком небрежно в завершающей стадии. Из 19 ударов по воротам лишь два пришлись в створ ворот соперника.
Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.17. Успех «Рубина» оценивался в 3.54: с 1000 рублей можно было выиграть 3540 рублей. Ставки на ничью принились с коэффициентом 3.55.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.87, «обе забьют — нет» — за 1.95, а победа «Рубина» всухую — за 6.00. Точный счёт 1:0 оценивался в 8.50.
- 29 ноября 2020
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