Хочешь выигрывать на ставках? Научись анализировать спорт в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.
В академии ты узнаешь, как анализировать спорт, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Преподаватели расскажут о психологии и высшей математике в беттинге, а также о ловушках мышления. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»;
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
- Олег Клепиков, нейропсихолог;
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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