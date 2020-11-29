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Хочешь выигрывать на ставках? Научись анализировать спорт в Академии «Чемпионата»

Хочешь выигрывать на ставках? Научись анализировать спорт в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

В академии ты узнаешь, как анализировать спорт, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Преподаватели расскажут о психологии и высшей математике в беттинге, а также о ловушках мышления. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!

Преподаватели академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»;
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
  • Олег Клепиков, нейропсихолог;
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

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