СКА — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Йокерит».
Ставка: ИТБ 3 гола СКА за 2.15.
«Армейцы» чувствуют себя чертовски уверенно после ноябрьского перерыва. Восемь побед из девяти возможных — это очень серьёзно. Лидеры наконец-то вышли с карантина, состав стал оптимальным. И понеслась. На указанном отрезке не смогли одолеть только колючий «Трактор» (0:1).
Что любопытно, пропускают достаточно. В шести из семи последних случаев получали как минимум две шайбы. И всякий раз выигрывали, потому что атака перевешивала. Как нетрудно догадаться, единственное исключение состоялось с челябинцами, которые сподобились на один гол. Но его хватило.
Вопросы вызывает только физическое состояние. Дело в том, что битва с «джокерами» станет пятой за девять суток, график невероятно плотный. А накануне пришлось потратить много сил и показать характер в Уфе. СКА горел 0:2 после первого периода, но рук не опустил. Быстро отыграл одну, перешёл на три звена и реализовал большинство. А затем лучше исполнил буллиты (3:2 Б).
Хватит ли после такого сил и эмоций — вопрос. Скорее всего, большого преимущества в движении у гостей не будет. Во-первых, «скамейка» у санкт-петербуржцев глубокая и возможность для ротации имеется. Во-вторых, финнов ожидает четвёртая игра за семь дней. Тоже не шибко приятно.
Она закроет выездную серию по маршруту Нижний Новгород — Подольск — СПБ. Пока получается не лучшим образом — два близких поражения. Не смогли расколдовать вратаря «Торпедо» Андрея Тихомирова (2:3), а накануне шумно проиграли «Витязю» (3:4 Б).
В общем, настроение у «Йокерита» вряд ли будет хорошим, а «скамейка» у них скромнее. Плюс статистика очных встреч — после эпичных 0:6 в начале января 2020 года СКА оформил три разгрома подряд. 4:1, 6:1 и 4:1. Как видно, с голами в этом противостоянии полнейший порядок. Обе команды играют в атаку и много забивают. В 12 предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов. Тотал больше 5 шайб идёт за 1.79, ставка посмелее — ИТБ 3 гола СКА за 2.15. У финнов с «армейцами» в последнее время абсолютно не ладится.
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