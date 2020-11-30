«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч 10-го тура АПЛ 30 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.72.
Ноябрь у «Виллы» не задался. В четырёх предыдущих турах набрано всего три из 12 возможных очков: заслуженно разгромили «Арсенал» в Лондоне (3:0). Только вот в остальных трёх случаях случились три поражения при девяти пропущенных мячах, хотя соперники были вполне по силам.
К слову, в прошлом туре команда Дина Смита принимала нестабильный «Брайтон энд Хоув Альбион» и уступила со счётом 1:2. В целом смотрелись хозяева чуть активнее, больше били и контролировали мяч, но поживиться очками не получилось. При этом в самом дебюте встречи получил травму один из лидеров команды Росс Баркли.
В принципе, «Астон Вилла» в текущем сезоне на выезде выступает даже лучше, чем дома. За пять домашних игр у неё две победы и три поражения при 11 пропущенных голах, а за три выезда три победы, семь забитых голов и ни одного пропущенного. Однако за «Вест Хэм Юнайтед» говорит статистика личных встреч.
Дело в том, что за семь последних игр в Лондоне «львы» добыли всего лишь одну победу, то есть играть с лондонцами на их территории бирмингемцам априори сложно. Проблемы гости на этот раз, конечно, доставят, всё же с результативностью у них порядок. Однако, на наш взгляд, хозяева сейчас выглядят немного предпочтительнее.
Проверим комбинированную ставку «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.72. Лондонцы в хорошей форме, но нас устроит даже ничья со счётом 1:1, а голы обещают быть. «Вест Хэм» забивает уже восемь туров кряду, а «Вилла» не смогла пробить только голкипера «Лидса».
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