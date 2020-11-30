«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Фулхэм».



Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.00.



«Лестер» сыграет с «Фулхэмом» в рамках английской Премьер-лиги. Хозяева в этом сезоне очень хороши и вряд ли упустят победу.



«Лисы» достойно стартовали и расположились в четвёрке сильнейших с игрой в запасе. Клуб мог бы занять промежуточную первую позицию, но важнейшая встреча с «Ливерпулем» (0:3) оказалась провальной. В Лиге Европы он не испытывает каких-либо проблем и легко лидирует в квартете.



По моему мнению, фаворит в этой паре очевиден. Хозяева находятся в потрясающей форме и вряд ли потеряют очки в противостоянии с одним из аутсайдеров. Тем более три очка сегодня помогут догнать вплотную лидеров турнирной таблицы.



«Дачники» потеряли из-за повреждений трёх футболистов, без которых опустились на предпоследнюю строчку. Единственная победа была над таким же слабым «Вест Бромвичем» (2:0). В предыдущем туре они не смогли дожать ливерпульский «Эвертон» (2:3), не реализовав 11-метровый.



С большой долей вероятности, столичный коллектив потерпит очередное поражение в этой встрече. Не думаю, что им удастся справиться с проблемами, особенно после такой тяжёлой игры в прошлом туре. Скорее всего, победа хозяев будет с отрывом», — сказал Павлюченко.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.