«Вест Хэм» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Астон Вилла».
Ставка: ничья за 3.80.
«Матч таких разных команд. Топорный, мощный и однообразный «Вест Хэм» против интересной, лёгкой, вариативной «Астон Виллы».
У бирмингемцев три поражения в последних четырёх матчах. Главная их проблема – в переходных фазах. При потере мяча они регулярно оказываются уязвимыми при перестроениях. И «Лидс», и «Саутгемптон», и «Брайтон» этим пользовались. По идее, если не получается наладить этот компонент игры и чтобы перестать обжигаться, «Вилле» нужно хотя бы перестать бежать вперёд большими силами.
«Вест Хэм» не силён в позиционных атаках, но когда у соперника образуются сзади большие пространства, даже топорные «молотобойцы» этим пользуются. Если это будет происходить, неизбежны и фолы, но и на стандартах лондонцы сильнее.
Так что гостям нужно поумерить пыл, сыграть более умно и дисциплинированно и тогда добиться положительного результата против соперника, чьи действия легко предсказуемы, будет не так уж трудно. По крайней мере игроки и поставленная игра у Смита для этого есть, осталось только всем этим грамотно воспользоваться.
Предположу, что отчасти эту задачу им выполнить удастся и впервые в сезоне «Вилла» сыграет вничью», — сказал Петросьян.
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