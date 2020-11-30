«Торино» — «Сампдория»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Сампдория».



Ставка: победа «Торино» с форой (0) за 1.86.



«У «Торино» сейчас большие проблемы. Рискует эта команда вылететь в Серию В. Туринцы идут на 18-м месте в зоне вылета с пятью очками. Хотя от нескольких команд выше отстают они всего на пару баллов. Поэтому через несколько туров ситуация для этой команды может измениться.



В этом плане у «Сампдории» всё спокойнее. Идёт она в середине таблицы чемпионата с 10 баллами. Правда, подняться выше ей будет сложно. Несколько команд с верхних строчек опережают её больше, чем на три очка. Поэтому «Сампдория» сейчас борется за сохранение места в середине таблицы.



«Торино» пока ищет свой футбол. Играет он очень нестабильно. В последних матчах он и проигрывал, и играл вничью, и побеждал. Хотя вот выигрыши приходятся у этой команды на Кубок Италии. В чемпионате же туринцы редко одерживают победы.



Примечательно, что от сильных соперников в этом розыгрыше Серии А «Торино» пропустил одинаковое количество голов – по четыре. Однако всем им он смог забить в ответ несколько мячей. Так, «Торино» проиграл «Аталанте» со счётом 2:4, «Лацио» — 3:4 и «Интеру» — 2:4. То есть атака у этой команды забивает немало даже сильным клубам. Осталось сбалансировать игру и добиваться успеха.



«Сампдория» выступает более стабильно. Так, была у неё серия побед недавно. В неё, кстати, вошли важные выигрыши клуба над «Аталантой» — 3:1 и «Лацио» — 3:0. Однако сейчас у «Сампдории» начался спад. Клуб проигрывает уже три матча подряд. Причём уступает он не самым сильным соперникам.



Думаю, нас ждёт упорная борьба двух равных команд. «Торино» сейчас больше нужны очки. Он будет бороться до последнего. У «Сампдории» сейчас тоже начались проблемы. По моему мнению, она, скорее всего, не выстоит против мотивированного «Торино», — сказал Калиниченко.