«Бетис» – «Эйбар»: прогноз Максима Ромащенко на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Примеры «Бетис» – «Эйбар».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.90.



«Команды из нижней части турнирной таблицы испанской Примеры – «Бетис» и «Эйбар» – встретятся в вынесенном на понедельник матче 11-го тура. Любопытно, что в последних четырёх очных встречах ни одна из сторон не смогла отличиться хотя бы дважды, но повторится ли сценарий снова?



Как я и прогнозировал, «Бетис» в последнем своём матче уступил в гостях «Атлетику» из Бильбао, но итоговый счёт 0:4 был всё же несколько неожиданным, ведь коллектив из Севильи показывает в целом добротный футбол. Однако это поражение стало уже четвёртым в пяти последних поединках. Такую ситуацию необходимо исправлять уже сейчас, если команда не хочет оказаться в числе аутсайдеров испанского чемпионата.



«Эйбар» же находится ещё ближе к группе клубов, располагающихся на данный момент в зоне вылета. Бич коллектива – низкая эффективность атаки. По количеству забитых мячей «оружейники» худшие в Ла Лиге в этом сезоне: всего шесть в десяти матчах. Из недавних результатов выделим гостевую победу над «Севильей» 1:0, состоявшуюся в конце октября. С тех пор команда ничего приличного больше не показывала.



Несмотря на то что клубы находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, я считаю хозяев явными фаворитами, в первую очередь по качеству игры. Думаю, «Бетис» сможет доказать своё превосходство на поле.



Мой прогноз – победа «Бетиса». В БК «БетБум» на такой исход предлагается коэффициент 1.90», — сказал Ромащенко.

«Бетис» — «Эйбар». Прогноз: ещё один провал Пеллегрини, Фекира и Браво в Ла Лиге «Бетис» потерпел четыре поражения в пяти последних матчах и сполз к зоне вылета.