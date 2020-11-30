СКА — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА — «Йокерит».



Ставка: победа СКА за 2.09.



«СКА победил четыре раза в четырёх последних матчах. Да, команда из Санкт-Петербурга набрала отличный ход. Что важно, СКА проявляет характер – уступая 0:2 в двух последних играх, одержал две победы: над «Северсталью» (3:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 по буллитам). Это выглядело эпичненько.



«Йокерит», наоборот, на спаде. Тому свидетельство – 2:3 в Нижнем Новгороде и 3:4 по буллитам в Подольске, где главный тренер «Витязя» Михаил Кравец чуть не навалял наставнику гостей Лаури Марьямяки.



Почему так? То ли последствия коронавируса сказываются, то ли ранний отъезд лучшего защитника Микко Лехтонена так отразился на коллективе. В общем, сейчас «Йокерит» не выглядит грозной силой.



Кэф 2.09 на победу СКА в основное время выглядит заманчиво, и мы его возьмём. Давайте посмотрим, как Питер у себя дома сможет довести свою эффектную серию до пяти побед», — сказал Лысенков.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.