«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз Ильи Казакова на встречу чемпионата Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2020/2021 «Лестер» — «Фулхэм». Матч начнётся в 20:30 мск 30 ноября.
Ставка: победа «Лестера» за 1.56.
«Исходя из тех коэффициентов, которые дают букмекеры на этот матч, мне кажется, надо ставить на проигрыш «Фулхэма» или победу «Лестера». Это одно и то же. Здесь 1.60–1.70 коэффициенты.
«Фулхэм» проиграл практически во всех гостевых матчах на протяжении очень долгого времени. Только в 3 из 21 игр «Фулхэм» не уступил.
Ну и «Лестер» против «Фулхэма» не просто успешно играет. Он ещё и показывает очень хорошую результативность. Поэтому я жду, что «Фулхэм» не забьёт», — сказал Казаков.
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За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.
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