«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз Ильи Казакова на встречу чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2020/2021 «Лестер» — «Фулхэм». Матч начнётся в 20:30 мск 30 ноября.



Ставка: победа «Лестера» за 1.56.



«Исходя из тех коэффициентов, которые дают букмекеры на этот матч, мне кажется, надо ставить на проигрыш «Фулхэма» или победу «Лестера». Это одно и то же. Здесь 1.60–1.70 коэффициенты.



«Фулхэм» проиграл практически во всех гостевых матчах на протяжении очень долгого времени. Только в 3 из 21 игр «Фулхэм» не уступил.



Ну и «Лестер» против «Фулхэма» не просто успешно играет. Он ещё и показывает очень хорошую результативность. Поэтому я жду, что «Фулхэм» не забьёт», — сказал Казаков.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.