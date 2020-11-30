«Витязь» – «Динамо» Р: прогноз Фёдора Канарейкина на игру КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» – «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Витязя» минимум в 2 шайбы за 1.98.



«Успех, достигнутый за счёт эмоций и характера, придаёт команде дополнительные силы. Это очень важно по ходу регулярного чемпионата, когда отдельную мотивацию на матч с аутсайдером сложно найти. Понятно, что «Витязю» нельзя расслабляться, чтобы не отстать в гонке за место в восьмёрке на Западе. Однако последняя игра с «Йокеритом» (4:3Б) вышла далеко не рядовой. Подмосковные хоккеисты сравняли в домашнем матч за 22 секунды до конца третьего периода. Во время овертайма главный тренер хозяев Михаил Кравец закусился со своим финским коллегой Лаури Марьямяки, обменявшись с ним красноречивыми жестами и жёсткими репликами через заградительное стекло.



«Витязь» обязан обыгрывать рижан уверенно. Главный тренер «Динамо» Петерис Скудра может с этим предположением не согласиться, продолжая после каждого матча убеждать, что по игре его команда смотрится заметно лучше, чем говорит итоговый счёт. Но большая разница в психологическом состоянии противников предопределила мой выбор ставки», — сказал Канарейкин.