Ничья в бое Тайсон — Джонс принесла клиенту букмекера 500 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на бой двух легенд — Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Он выбрал необычный исход, поставив на ничью. Букмекер оценил вероятность такой развязки боя коэффициентом 10.00. Игрок поставил 50 тыс. рублей на такой исход.



В итоге бой двух легенд завершился скандалом. Организаторы по итогам восьми двухминутных раундов объявили ничью. Этим были недовольны и Тайсон, и Джонс, а Майкл Баффер даже не стал объявлять исход и досрочно покинул здание. Обоим бойцам вручили одинаковые пояса, но вряд ли их это утешило.



Кажется, этот исход не устроил почти всех. Однако клиент «Фонбет» наверняка был рад подобному исходу поединка. Его ставка оказалась выигрышной. На выплату он получил 500 тыс. рублей.