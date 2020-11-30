«Локомотив» — «Зальцбург»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 1 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Зальцбург».

Ставка: ИТБ 53,5% владения мячом «Зальцбурга» за 1.83.

Букмекеры в подопечных Марко Николича не верят от слова совсем. На победу австрийцев дают около 1.60. Спорить тут сложно сразу по нескольким причинам. Во-первых, москвичи в девяти последних матчах добыли одну победу. С горем пополам в меньшинстве с пенальти обыграли тульский «Арсенал» (1:0), который до сих пор находится в зоне стыков.



Во-вторых, «быки» в полном порядке. Очков у них действительно мало, хотя по качеству футбола могут дать фору многим более именитым клубам. Строго говоря, им как раз сильно не везло. Превзошли «Локомотив» на своём поле, в концовке пропустили решающий мяч от «Атлетико», дважды были близки к набору очков с «Баварией».



На днях появился и третий аргумент. Кадровые проблемы из просто серьёзных стали угрожающими. Фёдора Смолова, Дмитрия Баринова и Михаила Лысова нет довольно давно, тут всё понятно. Плюс проблемы с коронавирусом, причём точных данных до сих пор нет.



Вроде бы Гжегож Крыховяк точно подхватил COVID и на поле не выйдет, а вот по Антону Миранчуку (официально у него простуда, из-за которой не полетел в Грозный) и Даниилу Куликову данные расходятся. До появления точной информации лезть в исход опасно, а вот ставки на статистику выглядят любопытно. Во-первых, «Локомотив» в Лиге чемпионов по умолчанию не действует первым номером. Он чётко понимает свой уровень, отдают территорию и использует контратаки. Великолепное состояние Зе Луиша позволяет довольно эффективно использовать лонгболлы. Мощный нападающий всегда классно цеплялся за забросы и нагружал защитников.



Кроме того, возможная ничья хозяев полностью устроит. А вот «Зальцбургу» нужна только победа. Гости и без того старались играть в атаку даже с «Баварией» и «Атлетико». А уж с оппонентом попроще при такой турнирной ситуации их территориальное преимущество вопросов не вызывает.



Потому ИТБ 53.5% владения мячом «Зальцбурга» за 1.83 выглядит подарком. Австрийцы не убирают ногу с педали газа даже в концовке, прижиматься к воротам и оборонять счёт не в их правилах. А российский клуб в четырёх турах Лиги чемпионов в среднем владел мячом 37,2% времени. У подопечных Джесси Марша, для сравнения, это показатель равняется 50,5%.