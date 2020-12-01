«Локомотив» — «Зальцбург»: эксперты оценили шансы команды Николича в матче Лиги чемпионов

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 1620 рублей.
Успех «Локомотива» оценён в 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.60.
Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.24.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
Если «Локомотив» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.48. Гол Зе Луиша идёт за 3.25, гол Виталия Лисаковича — за 3.50.
- 1 декабря 2020
-
08:00
- 30 ноября 2020
-
21:00
-
20:21
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:40
-
07:25
-
07:14
- 29 ноября 2020
-
22:38
-
22:34
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
19:30