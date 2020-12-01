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«Локомотив» — «Зальцбург»: эксперты оценили шансы команды Николича в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» — «Зальцбург»: эксперты оценили шансы команды Николича в матче Лиги чемпионов
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1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 1620 рублей.

Успех «Локомотива» оценён в 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.60.

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.24.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Если «Локомотив» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.48. Гол Зе Луиша идёт за 3.25, гол Виталия Лисаковича — за 3.50.

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