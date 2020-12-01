«Шахтёр» — «Реал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал».

Ставка: ИТМ 1 гола «Шахтёра» за 1.77.

«Шахтёр» после изумительного начала группового этапа был дважды четвертован «Боруссией М». 0:6 дома, 0:4 на выезде. И это ещё повезло, немцы вполне могли забить в полтора раза больше. «Горняки» не создали ровным счётом ничего, в обоих случаях моменты появлялись ближе к концовке, когда счёт был разгромным и оппонент ослаблял хватку.



Главный тренер Луиш Каштру говорит, что футболисты уверены в себе и надеются вновь обыграть «Реал». Однако верится в подобное с трудом. Ладно хоть накануне с огромным трудом дожали аутсайдера чемпионата Украины «Днепр-1», забив единственный мяч на 88-й минуте.



Кадровые проблемы есть и у хозяев (Корниенко, Коноплянка, Исмаили и Малышев). Но самое главное, они сейчас выглядят абсолютно потерянными, а мадридцы способны валять дурака в промежуточных поединках, но в важных матчах не теряют концентрацию. Достаточно вспомнить недавнее «класико» или оба раунда противостояния с «Интером».



Потому перекос в пользу гостей выглядит абсолютно оправданным. Лезть в большие форы не рискнём, «Реал» в нынешнем сезоне разгромил только «Уэску». Мы бы выбирали между П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.45 и ИТМ 1 гола «Шахтёра» за 1.77. Хозяева не забивают на протяжении трёх туров Лиги чемпионов, а Тибо Куртуа накануне допустил первую результативную ошибку в сезоне (и по привычке несколько раз выручил). Второй, скорее всего, придётся подождать.