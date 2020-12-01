«Атлетико» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.98.

Отдавать серьёзное преимущество «матрасникам» чревато. Во-первых, у них достаточно кадровых потерь, прежде всего в группе атаки. Луис Суарес и Диего Коста отсутствуют, вся нагрузка выпадает на Жоау Фелиша и Корреа. Также не будет Эктора Эрреры, Лукаса Торрейры и Шиме Врсалько.



Во-вторых, «Бавария» никогда не валяет дурака в Лиге чемпионов. Это вопрос престижа и чести. Скажем, год назад в шестом туре группового этапа она смяла «Тоттенхэм» (3:1), хотя к тому моменту добыла пять побед из пяти возможных и не имела реальной мотивации. Теперь играть придётся на выезде, но привычка вряд ли пропала.



В-третьих, Симеоне прекрасно понимает мощь соперника. В Мюнхене чемпион Германии забил четыре мяча, хотя действовал с запасом и на полные обороты включался только эпизодами. Даже экспериментальный состав способен на многое. Мадридцев же с большой долей вероятности устроит ничья. Ведь надо учитывать, что к моменту выхода на поле игра в Москве уже завершится.



«Атлетико» сохранит вторую строчку, если «Локомотив» не добьётся победы. Следовательно весьма вероятен расклад, при котором соперников полностью удовлетворит делёж очков. «Бавария» побережёт силы перед матчами чемпионата Германии, АТМД останется фаворитом в гонке за плей-офф.



На таком фоне возникает соблазн проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.00. Мы же предпочтём классические Х2 за 1.98. Кадровые потери гостей внушительны — Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих травмированы, а Нойеру, Левандовски, Горецке и Толиссо предоставили отдых.



Качество футбола после ноябрьской паузы в самом деле просело. Флик мудро замечает, что его команда не может рассчитывать на бонус за зрелищность, но всё равно добивается результата. Это правда — с «Вердером» (1:1) забрали ничью, потом дожали «Зальцбург» (3:1) и одолели крепкий «Штутгарт» (3:1).



Скорее всего, Симеоне не рискнёт раскрываться против такого оппонента и сыграет аккуратно, предпочтя синицу в руках. Даже без четырёх-пяти железных исполнителей основы действующий победитель Лиги чемпионов представляет серьёзную угрозу.