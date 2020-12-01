«Атлетико» – «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Атлетико» – «Бавария» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.92.



«Очень сложный для прогноза матч. «Бавария» уже обеспечила себе первое место, то есть мотивации никакой не имеет. Но это «Бавария», она всегда играет только на победу, иначе бы не продолжалась их сумасшедшая серия. В прошлой Лиге чемпионов мюнхенцы тоже провели два последних матча в группе с полным настроем. С другой стороны, у «Баварии» большие проблемы с составом в обороне. А у «Атлетико» проблемы с голами. Когда это накладывается одно на другое, очень сложно дать какой-то объективный прогноз.



Честно говоря, низ в игре с участием немецкой команды представить довольно сложно. Не думаю, что Флик выставит откровенно резервный состав. Я бы всё-таки рекомендовал ТБ (2.5) и «обе забьют», — сказал Дементьев.

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