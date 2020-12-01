«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Северсталь».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.64.



«Несмотря на то что «Локомотив» и «Северсталь» являются географическими соседями и ездят друг к другу на автобусе, они играют в различных дивизионах. Случилось это потому, что дивизион Боброва в свое время со страшной силой вычищали от любых конкурентов СКА. Как говорил бессмертный профессор Преображенский, «чтобы никакой Швондер…». Взамен туда отправляли тех, кто не представляет опасности для единственно возможного лидера дивизиона. Вот и получилось, что сейчас «Локомотив» и «Северсталь» за два месяца предсезонки играют друг с другом больше матчей, чем за полгода регулярного сезона.



С другой стороны, «Северстали» от этого легче. Потому что раньше она проигрывала «Локомотиву» три с половиной раза за сезон, а сейчас только два. И пять последних «междусобойчиков» железнодорожники выиграли, а это уже почти три сезона. А последняя победа череповчан в Ярославле приходится на октябрь 2017 года.



Да, конечно, у «Локомотива» сейчас не все ладно, свидетельством чему является матч предыдущего тура, домашний, против минского «Динамо». Железнодорожники за пять минут третьего периода профукали «все, что было нажито непосильным трудом», после чего еле-еле «отскочили» в овертайме. Но на фоне проблем «Северстали» проблемы «Локомотива» и вовсе не видны.



А значит, и ломать голову тут нечего. Ярославцы одержат шестую подряд победу в регулярных чемпионатах над череповчанами, причем сделают это в основное время и с преимуществом минимум в пару шайб», — сказал Лебедев.