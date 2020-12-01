«Шахтёр» — «Реал» Мадрид: прогноз Егора Титова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Реал» Мадрид в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.01.



«Ещё один важнейший матч для «Реала». Он одержал очень нужную победу в Милане, выиграв у «Интера». Но там, конечно, Видаль устроил концерт, удалился на ровном месте. «Реал» шансом воспользовался. После ужасного старта у него есть шанс хороший выйти из группы.



Все помнят, что в домашней игре «Реал» «Шахтёру» проиграл. Но, к сожалению, тот «Шахтёр» мы больше и не видели. Коронавирус команду подкосил серьёзно. 0:10 в двух матчах с Мёнхенгладбахом… Это ужас какой-то. Я вот в голове у себя прокручиваю… 0:10 — как такое может быть в Лиге чемпионов? Но по игре, если брать второй матч, могло быть ещё хуже.



Но постепенно игроки «Шахтёра» в себя приходят. Шансы есть ещё даже выйти в плей-офф Лиги чемпионов, не говоря уже о третьем месте. А у «Реала» как раз огромные проблемы. Проиграли «Алавесу» в последнем матче дома. Азар снова травму получил. Количество травмированных у «Реала» — это что-то с чем-то. Просто фантастическое количество людей, которые не могут играть.



Но «Реал» всегда «Реал». Он выжмет максимум из себя. Лига чемпионов — его турнир. Но, думаю, «Шахтёр» наступит на горло собственной песне, постарается сыграть строго сзади. Сразу «Реал» не сможет разорвать украинский клуб.



Я бы здесь выбрал ставку «тотал второго тайма больше первого». Думаю, что во второй половине главные события произойдут, когда обе команды захотят выиграть», — сказал Титов.

«Шахтёр» — «Реал». Прогноз: Зидан, Куртуа и Бензема убьют надежду украинского клуба в ЛЧ В трёх предыдущих матчах Лиги чемпионов «горняки» не забили ни разу.