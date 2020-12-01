«Сибирь» — «Спартак»: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сибирь» и «Спартак».



Ставка: «Сибирь» забросит минимум 3 шайбы за 1.92.



«Здесь трудно предсказать победу одной из команд. Что против «Спартака» — выездное турне, перелёт из Астаны в Новосибирск. Не самая стабильная игра в последних трёх матчах: 2:5 от «Нефтехимика», 1:2 от сумбурного «Барыса», три пропущенные шайбы и нервотрёпка в Сочи (5:3).



Притом что мы знаем и видели, как «Спартак» умеет играть хорошо.



Что против «Сибири» — мы не поняли эти 0:1 с «Куньлунем» в последнем матче. Кстати, это уже четвёртая игра в чемпионате, когда сибиряки не забили ничего. Иногда на них находит. Но в принципе это добротная команда с хорошей обороной.



Здесь я бы взял кэф 1.92 на то, что «Сибирь» у себя дома забросит три или больше шайбы в основное время. В четырех матчах до игры с «Куньлунем» сибиряки как раз пробивали тотал 2.5. А за матч против Китая они точно захотят извиниться перед своими болельщиками», — сказал Лысенков.