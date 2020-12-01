«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов 1 декабря

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Реал» Мадрид в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Реала» минимум в 2 мяча за 1.87.



«Шахтёр» принимает мадридский «Реал». Все мы помним, как хорошо начиналась Лига чемпионов, хотел сказать для донецкого, но уже, наверное, киевского «Шахтёра». Была победа над «Реалом» на выезде. Думаю, что «Реал» её не забыл. Мадридцы постараются отомстить.



«Шахтёр» в последнее время выглядит очень плохо, именно в Лиге чемпионов. 0:10 по сумме двух матчей с «Боруссией» Мёнхенгладбах — это серьёзный и чувствительный удар. Мне кажется, что «Реал» должен быть гораздо лучше мотивирован перед этим матчем.



Что касается качества игры, то я не сомневаюсь, что в первом матче была какая-то недооценка. Сейчас, думаю, этот вариант исключён. Мне кажется, что в данном случае надо ставить на уверенную победу «Реала» с форой (-1.5) и прекрасным коэффициентом 1.87», — сказал Андронов.

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