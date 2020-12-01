«Боруссия» М — «Интер»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Интер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.45.
«Великолепно выглядит «Боруссия» в последнее время, особенно если мы говорим про атаку. В обороне не всегда всё здорово. Может быть, как раз из-за этого теряли победы с «Интером» в гостях и с «Реалом». Но сейчас, мне кажется, Мёнхенгладбах стал ещё сильнее. Очень нравятся мне Эмболо, который обрёл новую жизнь в этой команде, и Тюрам. Очень напористые нападающие, пробивные, здорово бегут, достаточно мощные, при этом и с техникой всё хорошо. Думаю, много проблем они создадут «Интеру».
Сам «Интер» обязан играть на победу. Другой вариант его просто не может устраивать. Необходимо пробиваться в Лигу Европы хотя бы. Закрываться сейчас не время. А классных мастеров в атаке миланского клуба хватает.
Думаю, обе команды сделают ставку на атаку, поэтому рискну предположить, что голов будет много. «Тотал больше 3.5 мяча» — мой вариант», — сказал Титов.
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