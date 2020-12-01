«Локомотив» — «РБ Зальцбург»: прогноз Евгения Ловчева на матч ЛЧ в Москве

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» — «РБ Зальцбург».
Ставка: победа «Локомотива» за 5.20.
«Эта игра решит, кто будет выше в турнирной таблице. В параллельном матче «Бавария» будет играть с «Атлетико». Поэтому у «Локомотива» есть определённые шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, команда Марко Николича это понимает.
Более того, в последнее время «Локомотив» играет лучше в Лиге чемпионов. Он играет ответственно и надёжно в обороне. А какую игру команда выдала в Мадриде! Вратарь Маринато Гилерме выглядел потрясающе.
Надо признать, что молодые ребята, которые в большом количестве играют за «Локомотив», показывают себя. Старшие помогают им, но есть проблема. Команда старается на ноль сыграть. Однако «РБ Зальцбург» – не та команда, которая встанет у своих ворот. Есть проблемы с атакой. Зе Луиш – это скорость, это высота при стандартах. Надеюсь, что он и забьёт как раз», — сказал Ловчев.
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