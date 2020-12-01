«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Аякс».



Ставка: обе забьют за 1.47.



«Крайне любопытный матч. В первом круге команда из Амстердама дома проиграла, и это было несправедливо, незаслуженно. Сейчас у нее есть возможность исправить эту не ошибку и даже не оплошность, а просто результат первой встречи, учитывая те кадровые проблемы, которые есть у «мерсисайдцев» в обороне.



Ну и мы видим, как тренерский штаб «Аякса» работает. Команда здорово сыграла против «Мидтьюлланна». У нее отличные шансы на второе место в группе или, теоретически, даже на первое. Предстоящая игра подается именно как матч за первое место. Хотя, возможно, это слишком опрометчиво и громко по отношению к голландцам.



Я предлагаю поставить на то, что игра получится верховой, обе команды забьют, а «Аякс» забьет больше одного мяча. Здесь коэффициент не самый высокий, но мне кажется, что «Аякс» в такой веселой игре способен показать себя. «Ливерпуль» – не тот соперник, который даст «Аяксу» сыграть в скучный футбол», — сказал Казаков.

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