Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Атлетико» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Мадриде
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Бавария».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.60.

«Трудно сказать, как поведёт себя «Бавария». С одной стороны, есть статусный соперник и возможность обкатать состав, который понадобится в следующей части Лиги чемпионов в матчах с такими же топами, с другой – нет необходимости сиюминутно побеждать. Поэтому мне кажется, что этого и не произойдёт.

«Бавария» выйдет с полуторным составом. Впереди важный матч в Бундеслиге. Там плотность борьбы за чемпионство очень высока. Наверное, тренерскому штабу «Баварии» не хочется, чтобы кто-то из больших игроков получил травму.

Однако для «Атлетико» этот матч – отличная возможность отомстить за поражение в Мюнхене. Плюс ко всему «матрасники» потеряли очки в матче с «Локомотивом».

Поэтому полуторный состав «Баварии» – это отличная возможность закрепиться в турнирной таблице. Поэтому я думаю, что «Атлетико» выиграет. Да, это немного рискованная ставка, но я предполагаю, что «Бавария» выйдет в составе, который очень далеко от основного», — сказал Нагучев.

«Атлетико» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Боатенг снова помогут «Локомотиву» в ЛЧ
Мадридцев устроит ничья, а раскрываться даже с экспериментальным составом «Баварии» очень опасно.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020