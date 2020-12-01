«Атлетико» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Бавария».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.60.



«Трудно сказать, как поведёт себя «Бавария». С одной стороны, есть статусный соперник и возможность обкатать состав, который понадобится в следующей части Лиги чемпионов в матчах с такими же топами, с другой – нет необходимости сиюминутно побеждать. Поэтому мне кажется, что этого и не произойдёт.



«Бавария» выйдет с полуторным составом. Впереди важный матч в Бундеслиге. Там плотность борьбы за чемпионство очень высока. Наверное, тренерскому штабу «Баварии» не хочется, чтобы кто-то из больших игроков получил травму.



Однако для «Атлетико» этот матч – отличная возможность отомстить за поражение в Мюнхене. Плюс ко всему «матрасники» потеряли очки в матче с «Локомотивом».



Поэтому полуторный состав «Баварии» – это отличная возможность закрепиться в турнирной таблице. Поэтому я думаю, что «Атлетико» выиграет. Да, это немного рискованная ставка, но я предполагаю, что «Бавария» выйдет в составе, который очень далеко от основного», — сказал Нагучев.

«Атлетико» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Боатенг снова помогут «Локомотиву» в ЛЧ Мадридцев устроит ничья, а раскрываться даже с экспериментальным составом «Баварии» очень опасно.