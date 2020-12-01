«Боруссия» М — «Интер»: прогноз Алексея Андронова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Интер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.68.



«Редчайший случай, когда я возьму ставку с коэффициентом даже меньше 1.7 — 1.68. Моя ставка — «Боруссия» не проиграет». Странно разложены коэффициенты на этот матч. Вообще-то «Боруссия» — лидер группы. «Интер» же последнее место в ней занимает, набрав всего 2 очка при четырёх встречах. Да и вообще у «Интера» по игре наблюдаются проблемы.



«Боруссия» — команда эмоциональная, хорошо бежит вперёд, много забивает в этом турнире.



Конечно, циничные итальянцы в выездном матче могут наказать такую «Боруссию». Но, посмотрев на предыдущие игры «Интера», я не очень понимаю, как он может это сделать. «Интер» циничный, но плохо организованный.



На мой взгляд, 1.68 на «Боруссия» не проиграет» — это лучший вариант», — сказал Андронов.

«Боруссия М» — «Интер». Прогноз: Лига чемпионов — не для Конте. Очередной провал итальянца «Нерадзурри» сохранят призрачную надежду на плей-офф только при победах в оставшихся матчах.