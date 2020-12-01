«Порту» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Порту» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» и обе забьют за 3.23.



«Сегодня время поговорить о Лиге чемпионов, если конкретно, то о матче «Порту» и «Манчестер Сити». В этой группе практически всё ясно. «Манчестер Сити» должен выходить с первого места. «Порту» должен стать вторым, отрыв от греков колоссальный. Но теоретически «Порту» может зацепиться и за первое место. В это сложно поверить, но сегодня не об этом.



«Порту» забивает уже 21 матч подряд во всех турнирах. «Порту» с «Манчестер Сити» если и играет, то в основном уступает, но чужие ворота поражает. Однако «Порту» сейчас очень неплох, как на внутренней арене, так и на международной.



Исходя из линии, мне наиболее разумной кажется следующая ставка — «Манчестер Сити» победит и обе забьют. Коэффициент на это событие больше трёх, а именно 3.22. В таком матче такой приличный коэффициент найти очень сложно.



Не думаю, что стоит ставить на верх или просто на победу «Манчестер Сити», а сыграть именно эту пару. Думаю, что всё у вас получится», — сказал Казаков.