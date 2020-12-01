«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Авангарда» за 2.10.
«Авангард» имеет действующую серию из пяти побед. Да, в этой серии есть домашний выигрыш у «Ак Барса», но есть и две победы над «Амуром», и чудящий по полной «Барыс». С другой стороны – «Ак Барс», который после великого влета в Хабаровске больших расслабух себе не позволяет.
А ещё в этом противостоянии есть один нюанс, который моментально заставляет меня считать «ястребов» ломовыми фаворитами и практически убеждает в их грядущей победе. Дело в том, что в этих междусобойчиках фактор своего льда имеет не просто колоссальное, а прямо-таки определяющее значение. Девять последних противостояний в регулярных чемпионатах завершились хозяйскими победами. А в последний раз гости победили в ноябре 2017 года, и был это «Авангард», выигравший в Казани. Что же касается «Ак Барса», то в последний раз он сломал «ястребов» в гостях годом ранее, в ноябре 2016-го. Достаточно ли этого факта для прогноза? Мне кажется, вполне, поскольку во всех остальных компонентах команды достойны друг друга и у них на Востоке меньше всего слабых мест.
Поэтому мой прогноз будет таким: небольшая, но, возможно, даже сухая победа «Авангарда», что-нибудь вроде 2:0. Конечно же, в основное время», — сказал Лебедев.
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