«Локомотив» — «Зальцбург», 1 декабря 2020 года: как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша. На 41-й минуте Бериша оформил дубль, тем самым упрочив преимущество гостей. Во втором тайме, на 79-й минуте встречи, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовав пенальти, сократил отставание хозяев в счёте. Через 2 минуты форвард Карим Адейеми забил третий гол австрийской команды.
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.62. С 1000 рублей выигрыш составил бы 1620 рублей. Успех «Локомотива» оценивался в 5.60. Поставить на ничью предлагали за 4.60.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.67, «обе забьют» — за 1.66, гол Антона Миранчука — за 3.50, а пенальти — за 2.50.
- 1 декабря 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00