«Шахтёр» — «Реал»: как сыграли, кто выиграл, какой счёт в матче Лиги чемпионов 1 декабря

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 на своём поле обыграл мадридский «Реал».



На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Дентиньо. Точку в матче на 82-й минуте поставил Манор Соломон, ему ассистировал Майкон.



В заключительном туре «Шахтёр» в гостях встретится с «Интером», а «Реал» примет «Боруссию».

Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.37. Успех «Шахтёра» оценивался в 8.00: ставка в 1000 рублей принесла бы 8000 рублей. Поставить на ничью предлагали за 6.00.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 3.26, «обе забьют — нет» за 2.40, а победа «Шахтёра» всухую — за 25.0.