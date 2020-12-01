«Шахтёр» — «Реал»: как сыграли, кто выиграл, какой счёт в матче Лиги чемпионов 1 декабря
В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 на своём поле обыграл мадридский «Реал».
На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Дентиньо. Точку в матче на 82-й минуте поставил Манор Соломон, ему ассистировал Майкон.
В заключительном туре «Шахтёр» в гостях встретится с «Интером», а «Реал» примет «Боруссию».
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.37. Успех «Шахтёра» оценивался в 8.00: ставка в 1000 рублей принесла бы 8000 рублей. Поставить на ничью предлагали за 6.00.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 3.26, «обе забьют — нет» за 2.40, а победа «Шахтёра» всухую — за 25.0.
- 1 декабря 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент