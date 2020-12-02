«Брюгге» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Зенит».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.70.
В Брюгге петербуржцы недосчитаются целого ряда ключевых футболистов. Центральный защитник Деян Ловрен перебрал «горчичников», а у Караваева, Оздоева и Вендела проблемы со здоровьем. Также травму в матче с туляками получил Артём Дзюба, но она оказалась не серьёзной.
В центре обороны вариантов просто не осталось: есть Данила Прохин, вернулся Дуглас Сантос, привыкший действовать на фланге. «Брюгге» — далеко не тульский «Арсенал», он будет спрашивать гораздо строже, особенно у себя дома. На своём поле бельгийцы даже отобрали очки у «Лацио», скатав с ним ничью (1:1). Да, тогда у итальянцев были большие проблемы с составом из-за коронавируса, но ведь и российский клуб сейчас явно не на пике формы.
В девяти последних играх во всех турнирах «Зенит» одержал только две победы, в РПЛ получилось обыграть измотанный «Краснодар» и скромные «Химки». Любопытно также и то, что за это время чемпион России смог забить всего лишь 11 голов, восемь из которых пришлись на выступления во внутреннем первенстве. В Лиге чемпионов же предел достижений — только три гола за четыре игры.
На этот раз мы бы тоже не стали ждать много забитых мячей. Бельгийцев устроит и ничья, раскрываться им смысла нет, а петербуржцам пропускать даже один чревато. На наш взгляд, тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.70 выглядит вполне нормально.
Сергей Семак традиционно аккуратно действует в гостях в еврокубках, а на фоне проблем в центре обороны риск тем более будет сведён к минимуму. Потому ждём закрытого футбола и не самой высокой результативности. Два-три мяча — вполне возможно, больше — вряд ли.
- 2 декабря 2020
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:17
- 1 декабря 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45