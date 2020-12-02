«Брюгге» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Зенит».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.70.

В Брюгге петербуржцы недосчитаются целого ряда ключевых футболистов. Центральный защитник Деян Ловрен перебрал «горчичников», а у Караваева, Оздоева и Вендела проблемы со здоровьем. Также травму в матче с туляками получил Артём Дзюба, но она оказалась не серьёзной.



В центре обороны вариантов просто не осталось: есть Данила Прохин, вернулся Дуглас Сантос, привыкший действовать на фланге. «Брюгге» — далеко не тульский «Арсенал», он будет спрашивать гораздо строже, особенно у себя дома. На своём поле бельгийцы даже отобрали очки у «Лацио», скатав с ним ничью (1:1). Да, тогда у итальянцев были большие проблемы с составом из-за коронавируса, но ведь и российский клуб сейчас явно не на пике формы.



В девяти последних играх во всех турнирах «Зенит» одержал только две победы, в РПЛ получилось обыграть измотанный «Краснодар» и скромные «Химки». Любопытно также и то, что за это время чемпион России смог забить всего лишь 11 голов, восемь из которых пришлись на выступления во внутреннем первенстве. В Лиге чемпионов же предел достижений — только три гола за четыре игры.



На этот раз мы бы тоже не стали ждать много забитых мячей. Бельгийцев устроит и ничья, раскрываться им смысла нет, а петербуржцам пропускать даже один чревато. На наш взгляд, тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.70 выглядит вполне нормально.

Сергей Семак традиционно аккуратно действует в гостях в еврокубках, а на фоне проблем в центре обороны риск тем более будет сведён к минимуму. Потому ждём закрытого футбола и не самой высокой результативности. Два-три мяча — вполне возможно, больше — вряд ли.