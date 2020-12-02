«Ювентус» — «Динамо» Киев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов в Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Динамо» Киев.

Ставка: обе забьют за 2.17.

Похоже, никаких проблем с настроем у хозяев нет. Криштиану Роналду даже получил отдых от тренерского штаба в субботу, чтобы лучше подготовиться к любимой Лиге чемпионов. Беда в том, что подопечные Андреа Пирло по-прежнему выглядят нестабильно. А чаще всего — невразумительно.



Без португальца они умудрились потерять очки со скромнейшим «Беневенто» (1:1). Разумеется, имели полное территориальное преимущество и оказались ближе к победе. Но говорить о каком-то колоссальном количестве моментов не приходится. Свою ничью «ведьмы» вполне заслужили.



Положение в чемпионате Италии становится неприятным, «Милан» успел оторваться на шесть очков. Понятно, что оступиться в Лиге чемпионов и досрочно потерять шансы на первое место в группе при таком фоне крайне нежелательно. СМИ без того потихоньку начали запускать слухи о конфликте в раздевалке «старой синьоры».



В такой ситуации уверенная победа пришлась бы как нельзя кстати. На время приглушить журналистов и поверить в собственные силы. У киевлян достаточно кадровых потерь (Дуэлунн, Тымчик, Костевич, Русин и Буяльский), но хотя бы с коронавирусом разобрались. В очной встрече в Киеве подопечные Мирчи Луческу выглядели достойно, особенно в первом тайме (0:2).



Чувствительное поражение от экспериментального состава «Барселоны» на своём поле (0:4) заглушили победой над крепкой «Ворсклой» в УПЛ (2:0). Понятно, что шансы туринцев тут гораздо выше, но слишком уж сумбурно выглядят подопечные Андреа Пирло. Лезть в большие форы совсем не хочется, Ф1 (-1.5) за 1.90 кажется потолком.



Гораздо интереснее проверить классические «обе забьют». Коэффициент прекрасный — 2.17. Дело в том, что итальянцы в восьми предыдущих поединках лишь однажды отыграли на «ноль» — 2:0 с «Кальяри». От «Барселоны» получили два, ещё в шести случаях ограничились одним. В принципе, можно даже рассмотреть ставку «гости забьют ровно один мяч» за 2.74.