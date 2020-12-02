«Краснодар» — «Ренн»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» — «Ренн».

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.01.

У «Краснодара» семь проигрышей в восьми последних матчах. Всё валится из рук. В чемпионате России команда откатилась аж на десятую строчку, а отставание от топ-3 составляет 11 очков. То есть даже попадание в Лигу Европы на будущий год находится под большим вопросом.



Тем не менее букмекеры выставляют равные котировки. На то есть несколько причин. Во-первых, конечно, своё поле. Во-вторых, возвращение лидеров. Состав потихоньку приближается к оптимальному, хотя понятно, что далеко не все вернувшиеся находятся в хорошей форме. И всё же Кабелла, Ари и Вандерсон в строю.



Ну и третье, самое главное. «Ренн» сейчас недалеко ушёл. В 10 последних матчах одна победа, над скромным «Брестом» (2:1). Плюс три мирных исхода — с «Дижоном», «Краснодаром» и «Страсбургом». Все — со счётом 1:1. В выходные умудрились потерять очки в гостях у аутсайдера Лиги 1, хотя с 40-й минуты действовали в меньшинстве.



В чемпионате Франции откатились в середину таблицы, хотя до зоны Лиги чемпионов всего четыре очка. Спасибо мощному старту и высочайшей плотности. Ну и оборона. За весь сезон отыграли на ноль лишь дважды. С «Сент-Этьеном» 26 сентября (3:0) и «Лорьяном» 9 октября (2:0).



Вырисовывается битва клубов-побратимов, которые обязательно пропускают и оказались неготовы к игре на два фронта при крайне плотном графике. Возникает соблазн проверить лобовую ничью за 3.48, хотя риск, конечно, серьёзный. Брать «обе забьют» за 1.75 опасно: коэффициент скромен, а высочайшая цена ошибки может вынудить соперников перестраховываться.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 1 гола в первом тайме за 2.01 и ставкой «гол в первые 27 минут — нет» за 2.18. «Ренн» до перерыва вообще ни разу не забил в четырёх турах Лиги чемпионов. Но и пропустил всего трижды. «Краснодар» стабильно подсаживается ближе к концовке, восемь из 12 мячей он получил во втором тайме.



В общем, статистика скорее на нашей стороне. Ждём аккуратного дебюта, при котором команды постараются снизить вероятность привозов до минимума. А там уж всё будет зависеть от того, кто первым дрогнет.