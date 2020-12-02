«Брюгге» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Брюгге» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.63.
«У “Зенита” очень сложное положение. Не только турнирное, но и по составу. Команда вновь не может рассчитывать на целый ряд игроков. Прежде всего в обороне. А значит, защищаться будет очень сложно.
“Брюгге” устроит ничья. И в случае ничейного результата уже безотносительно последнего тура этот клуб в плей-офф попадет.
А “Зенит” в этой ситуации окажется на последнем месте. То есть для “Зенита” завтра будет последний шанс побороться за третье место. Для этого нужно выиграть с лучшим счетом, чем 2:1 (именно с таким результатом “Брюгге” выиграл в Санкт-Петербурге). Поэтому всё понятно.
Даже без Дзюбы есть Азмун, нужно идти вперёд, атаковать. А что ещё остаётся? С другой стороны, у “Зенита” нет защитников. Из этого следует только один вывод. На исход я бы не играл (хотя Olimp.bet дает за П1 больше двойки), уже обжёгся на “Ливерпуле”. А вот вариант “обе забьют” мне кажется подходящим.
“Зенит” любыми силами будет стараться забивать голы. А значит, у “Брюгге” появляются свободные зоны. То есть голы должны быть в обе стороны. Поэтому я остановлюсь на скромном варианте с обменом голами», — сказал Черданцев.
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