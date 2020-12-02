«Йокерит» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 3.97.



«В предыдущем туре обоим сегодняшним соперникам не хватило основного времени матча, причём у обоих соперники были весьма достойными: «Салават» играл с «Автомобилистом», а «Йокерит» и вовсе со СКА. И оба, надо сказать, выиграли, и оба тех матча завершились с минимальным счётом, а игра в Екатеринбурге так и вовсе с нулевым.



О чём это нам говорит? О том, что оба коллектива умеют обороняться. Но, с другой стороны, мы знаем, что после сплошного «сушняка» подчас проливаются могучие голевые дожди – тут уж раз на раз не приходится. Обе команды умеют атаковать, но обе по разным причинам в предыдущем туре включали «сушилку». Что отнюдь не гарантирует, что и в следующий раз она будет включена опять.



Попробуем разобраться со статистикой личных встреч. Тут у горячих финских парней аккурат двукратное преимущество по числу побед. Но есть нюанс: дома «джокеры» выиграли три матча из шести, на выезде – пять из тех же шести. Чувствуете разницу? Финнам комфортнее играть с «Салаватом» в Уфе, и что им дает такой комфорт в столице Башкортостана, надо еще разобраться.



Но в домашних матчах ситуация у финнов – 50 на 50. И если все суммировать, начиная от предыдущего тура и заканчивая статистикой, то вся эта сумма ненавязчиво намекает еще на одну ничью в основное время. Будет ли она вновь минимальной или, наоборот, соперники накидают другу другу полные «авоськи» — это уже определится из того, какую тактику обе команды возьмут на вооружение. После финальной сирены уже будет сплошная лотерея, но мне почему-то верится в наших, посконно домотканых башкир. Которые и возьмут на выезде второе очко, поскольку и у них выездные матчи получаются лучше», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз: Ларсен, Бирюков и Тарасов охладят финнов Уфимцы не пропускают больше двух шайб на протяжении шести матчей.