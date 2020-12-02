«Краснодар» — «Ренн»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ренн» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.02.
«Думаю, это важнейший матч для Мусаева. Если он побеждает сейчас, то «Краснодар» попадает в Лигу Европы. Если же он сейчас проигрывает, то, боюсь, в скором времени он может лишиться своего места. Ситуация в чемпионате у «Краснодара» очень плохая. Если ещё и из еврокубков вылететь…
Но, честно говоря, даже не знаешь, чего ждать от «Краснодара». Вроде бы всё время позитивно настраиваешься на «Краснодар», но результаты чудовищные. Взять хотя бы последний матч с «Химками». И сейчас уже никаких скидок, почти все переболели, практически основной состав уже. Разве что Сафонов пока не подключился. Нужен результат.
Для меня очевидно, что «Краснодар» снова пропустит. В обороне очень много проблем, Кайо постоянно ошибается и привозит. «Ренн» в нападении достаточно остро действует, свой шанс он найдёт. Но при этом и «Ренн» тоже наверняка пропустит. Очень тяжёлый сезон и у этой команды. За последние 10 матчей только одна победа. Тоже в обороне далеко не всё в порядке. А «Краснодар» в атаке умеет играть, умеет создавать. Наверняка Вандерсон сразу появится, и Ари надо дать шанс с первых минут. Берг просто устал. Он возрастной игрок, а на него такая нагрузка этой осенью свалилась.
Жду голов от этого матча. Иначе и быть не может. Обе команды мотивированны. Обеим важно победить. Так что моя ставка — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.
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