«Ювентус» — «Динамо» К: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Динамо» Киев.



Ставка: гол Роналду за 1.61.



«Ювентус» с Роналду и без — две разные команды с точки зрения результата. С ним она, как правило, побеждает и забивает минимум два мяча, а без него — забивает мало и не выигрывает. С Роналду туринцы громят «Специю», «Ференцварош» (в гостях), обыгрывают в два мяча «Кальяри», в один «Ференцварош» (дома), а без него — уступают по делу «Барселоне», теряют очки в матчах с «Кротоне», «Вероной» и «Беневенто». Почувствуйте разницу.



В выходные Криштиану отдыхал, поэтому к матчу с киевским «Динамо» он должен быть готов на сто процентов. Португалец наверняка выйдет в старте и повлияет на результат. Три матча подряд он забивает. Я хочу взять гол Криштиану», — сказал Керимов.

«Ювентус» — «Динамо» Киев. Прогноз: Роналду сделает шаг в историю, Луческу даст урок Пирло Состав у туринцев гораздо мощнее, вот только качество футбола по-прежнему не впечатляет.