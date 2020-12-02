«Боруссия» Д — «Лацио»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 2 декабря

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лацио» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.65.
«Группа «Зенита». Здесь «Боруссия» — лидер, «Лацио» — второй. У «Лацио» ещё будет домашняя игра с «Брюгге», там можно будет решить все свои вопросы. Да и в этом туре может всё благополучно для римлян закончиться, если «Зенит» отберёт очки у «Брюгге». В любом случае, даже если «Лацио» проиграет сейчас, то «Брюгге» надо будет победить «Зенит», а потом ещё и «Лацио» в гостях. В это верится, честно говоря, с трудом.
В минувший уик-энд обе команды проиграли в своих чемпионатах. «Боруссия» уступила «Кёльну» (1:2), а «Лацио» дома проиграл «Удинезе» — 1:3, а было даже 0:3. Очень выдохнувшимся выглядел римский клуб, тяжёлый, неподвижный, инертный. Останутся ли силы на «Боруссию»? Не знаю. Я бы ориентировался на то, что «Боруссия» постарается взять реванш за поражение в Риме. «Лацио» же отложит всё на последний тур.
«Боруссия» здесь может оформить первое место в группе, а потом может спокойно отправлять третий состав на «Зенит». Мой прогноз — победа «Боруссии» за 1.65», — сказал Генич.
- 2 декабря 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:17
- 1 декабря 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00