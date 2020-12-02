«Боруссия» Д — «Лацио»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 2 декабря

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лацио» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» за 1.65.



«Группа «Зенита». Здесь «Боруссия» — лидер, «Лацио» — второй. У «Лацио» ещё будет домашняя игра с «Брюгге», там можно будет решить все свои вопросы. Да и в этом туре может всё благополучно для римлян закончиться, если «Зенит» отберёт очки у «Брюгге». В любом случае, даже если «Лацио» проиграет сейчас, то «Брюгге» надо будет победить «Зенит», а потом ещё и «Лацио» в гостях. В это верится, честно говоря, с трудом.



В минувший уик-энд обе команды проиграли в своих чемпионатах. «Боруссия» уступила «Кёльну» (1:2), а «Лацио» дома проиграл «Удинезе» — 1:3, а было даже 0:3. Очень выдохнувшимся выглядел римский клуб, тяжёлый, неподвижный, инертный. Останутся ли силы на «Боруссию»? Не знаю. Я бы ориентировался на то, что «Боруссия» постарается взять реванш за поражение в Риме. «Лацио» же отложит всё на последний тур.



«Боруссия» здесь может оформить первое место в группе, а потом может спокойно отправлять третий состав на «Зенит». Мой прогноз — победа «Боруссии» за 1.65», — сказал Генич.

«Боруссия Д» — «Лацио». Прогноз: Холанд и Ройс не пустят Иммобиле на первое место в группе У дортмундцев шесть побед за восемь последних игр. Вундеркинд из Норвегии забил 11 голов.