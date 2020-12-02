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«Краснодар» — «Ренн»: ставка Евгения Ловчева на матч 5-го тура Лиги чемпионов

«Краснодар» — «Ренн»: ставка Евгения Ловчева на матч 5-го тура Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.65.

«Хочешь не хочешь, но «Краснодар» – единственная российская команда, которая показывает в каждой атаке, что она может что-то соорудить и забить гол. В этой игре все сойдется.

«Ренн» будет играть от обороны, но «Краснодар» все же – единственный российский клуб, который чувствует себя как рыба в воде у чужой штрафной площади, когда владеет мячом», — сказал Ловчев.

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