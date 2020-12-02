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«Йокерит» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Йокерит» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Йокерит» — «Салават Юлаев».

Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.87.

«Это две команды, чьи победы предсказать трудно. «Йокерит» может проиграть «Торпедо» (2:3) и «Витязю» (3:4 по буллитам), но победить СКА в гостях (2:1 по буллитам).

«Салават Юлаев» обыгрывает «Автомобилист» в гостях (1:0 ОТ), но два раза ведет со СКА (2:0), а потом пропускает по три шайбы и сливает оба матча.

В нынешнем сезоне эти команды не встречались. Последний раз они играли между собой еще в прошлом году, аж 2 декабря 2019-го, когда «Йокерит» победил в Уфе (3:2). А вот 13 октября того же года «Йокерит» победил «СЮ» в Хельсинки (3:2 по буллитам). Да, это было уже давно. Но даже такие счета показывают, что команды по силам примерно равны.

Я бы взял кэф 1,87 за то, что тотал в основное время этого матча составит меньше 5,5. Не стал бы ждать много голов, ориентируясь на то, как «Салават Юлаев» недавно играл в Екатеринбурге», — сказал Лысенков.

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Уфимцы не пропускают больше двух шайб на протяжении шести матчей.
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