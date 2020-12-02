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«МЮ» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 2 декабря

«МЮ» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 2 декабря
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.60.

«На мой взгляд, должна получиться результативная игра. В этой группе всё очень закручено. «Юнайтед» пока лидер, у него 9 очков. По 6 у «ПСЖ» и «Лейпцига». Но пока нельзя сказать, что «МЮ» вышел из этой группы. Две ближайшие игры у него — «ПСЖ» и «РБ» Лейпциг» на выезде. Да, была у «МЮ» крупная победа над «Лейпцигом» (5:0), но когда это было.

Парижу во что бы то ни стало надо постараться набрать очки в этом матче. А уже в последнем матче с «Истанбулом» можно будет решить ситуацию в свою сторону, пока «Лейпциг» с «Юнайтед» будут выяснять отношения.

Учитывая, что у «ПСЖ» вернулись почти все травмированные (Мбаппе, Неймар), а «МЮ» очень неудачно играет в обороне (по встрече с «Саутгемптоном» это было видно), хозяева, думаю, закроются. Но если Париж забьёт первым, то он заставит раскрыться «МЮ», заставит его действовать агрессивнее. Учитывая, что в форме Кавани, возможно, мы увидим яркий и результативный матч.

Мой прогноз — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.60. Могут быть разные вариации, например «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.72. Но я жду минимум три забитых мяча», — сказал Генич.

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