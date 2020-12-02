«Ювентус» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Динамо» Киев в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ювентуса» минимум в 2 мяча за 1.85.
«Матч «Ювентус» — «Динамо» Киев. С турнирной точки зрения матч, наверное, не самый интересный, потому что «Ювентус» и «Барселона» показали, что и «Ференцварошу», и киевлянам ещё рано с ними тягаться. С другой стороны, «Ювентус» при большом везении выиграл прошлый матч у «Ференцвароша», причём в самой концовке матча. Мне кажется, что туринцы не хотят провести вторую такую игру.
У киевского «Динамо» продолжаются всякие коронавирусные проблемы. Команда никак не может собраться полным составом, хотя в чемпионате Украины темпа не теряет даже при крупном поражении от «Шахтёра».
Думаю, что «Ювентус» к последней домашней игре отнесётся максимально серьёзно. Мне кажется, что «Динамо» будет тяжело противостоять на равных. Что я имею в виду? Победа «Ювентуса» не в один мяч и не копия матча с «Ференцварошем». Фора на итальянскую команду (-1.5) с коэффициентом 1.85. Мне кажется, что это очень хороший вариант», — сказал Андронов.
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