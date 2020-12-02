«Краснодар» — «Ренн»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов 2 декабря

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Ренн».



Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.16.



«Краснодар» и «Ренн» уже точно не выйдут из группы, но у обеих команд есть шанс пробиться в плей-офф Лиги Европы. Победитель предстоящего матча за тур до конца группового этапа обеспечит себе путёвку в 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира. «Севилья» и «Челси» оказались командами другого уровня, поэтому неудивительно, что своё единственное очко представители российского и французского чемпионатов набрали в очном поединке в 1-м туре.



У хозяев в этом матче из-за травмы стопы не сыграет Вильена, под вопросом участие Сафонова. У гостей потерь больше — Агер, Терье болеют, а Ругани, Мартен и Гирасси травмированы. Неизвестно, сыграет или нет основной крайний защитник Мауасса, у него проблемы с голеностопом.



«Ренн» пропускает 10 матчей подряд (во всех турнирах), «Краснодар» — в 14 последних поединках из 15. Обе команды испытывают серьёзные проблемы и располагаются на 10-м («Краснодар») и на 7-м («Ренн») местах в своих чемпионатах. Предстоящий матч для них — возможность решить важную задачу. Я думаю, игра получится открытой. «Краснодар» устроит и нулевая ничья, но на неё команда Мурада Мусаева, конечно, играть не будет.



Мой прогноз — «Краснодар» не проиграет и обе команды забьют» за 2.16. У Жюльена Стефана много кадровых проблем, и они наверняка дадут о себе знать», — сказал Керимов.

«Краснодар» — «Ренн». Прогноз: а что если Кайо, Мартынович и Газинский сыграют на ноль? «Краснодар» за всю осень не пропустил только от «Тамбова», но у французов проблем не меньше.