«Брюгге» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов в Бельгии

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит».



Ставка: победа «Брюгге» за 2.15.



«Интересные вещи. Я всё время говорил, что самая сильная команда в России – «Зенит». Однако что-то в клубе развалилось. Все эти истории: сначала с руководителем Александром Медведевым, затем – с Артёмом Дзюбой, какие видео из раздевалки после побед. Эти истории не идут на пользу рабочей обстановке.



Видно, что внутри команды назревает недовольство. Видно это было по Вилмару Барриосу, который просто бросался на судей. Поэтому мне кажется, что «Брюгге», который играет спокойно, поймает «Зенит», а он будет вынужден атаковать. Нужно же с последнего места как-то уходить. Значит, у «Брюгге» будет пространство, а они прилично и быстро играют в атаке», — сказал Ловчев.

«Брюгге» — «Зенит». Прогноз: Семак опять перестрахуется, Дзюба и Азмун не порадуют Действующего чемпиона России устроит только победа, иначе — четвёртое место в группе.