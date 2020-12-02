«Краснодар» — «Ренн»: ставка Дмитрия Егорова на матч Лиги чемпионов 2 декабря

Спортивный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Ренн».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.70.
«Ну что, все ругаете российские клубы и считаете, что хуже нас нет никого на свете? Особо нет, надо честно признаться, но у «Ренна», который играет с «Краснодаром», тоже не очень всё хорошо – всего 1 победа в 11 матчах. У них есть проблемы с лидерами, да и состав не сильнее.
У «Краснодара» Классон — лидер сборной Швеции, до сих пор в порядке Берг, есть также хорошие игроки Кабелла, Вильена. Очень много сильных футболистов восстановились, вылечились и готовы играть на результат, тем более что время отдохнуть после матча с «Химками» было, даже несмотря на то, что «Краснодар» проиграл. Он будет ещё злее.
Плюс ко всему в России можно болельщикам ходить на матчи. Исходя из этого, притом что коэффициенты на «Краснодар» и «Ренн» одинаковые, предлагаю ставить на «Краснодар». Я заявляю, что клуб выйдет в еврокубковую весну минимум с четырьмя очками. Победа «Краснодара» — ставим и верим, очень хороший коэффициент», — сказал Егоров.
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