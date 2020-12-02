«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг»: прогноз Эльвина Керимова на матч ЛЧ 2 декабря

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.91.



«Башакшехир» умудрился упустить победу на выходных, ведя в счёте 3:0. В середине 2-го тайма Окан Бурук начал делать замены, держа в уме матч Лиги чемпионов. Замены лидеров команды — Вишчи, Ирфана Джана, Махмута, Ба и Рафаэла — повлияли на итоговый результат. Пропустив второй и третий мячи на 92-й и 97-й минутах, стамбульцы завершили матч вничью.



«Лейпциг» выдал слабый матч с «Арминией» (это признал после игры Юлиан Нагельсманн), но смог победить 2:1. Тяжелейший матч с «ПСЖ» в середине прошлой недели вымотал футболистов. В чемпионате РБ играл уже не так качественно и позволил сопернику создать большое количество моментов.



В первом матче этих команд в Германии «Лейпциг» выиграл благодаря активному стартовому отрезку. После того как счёт стал 2:0, инициатива перешла уже к туркам, и именно они на поле доминировали, но забить не смогли.



У хозяев матч точно пропустят Кайсара, Алексич и Топал, под вопросом участие Кривелли. У гостей по-прежнему отсутствуют Лаймер, Клостерманн, Хенрихс и Хван.



Обеим командам нужна победа, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Я жду результативного футбола. «Башакшехир» во всех матчах ЛЧ создаёт моменты и два тура подряд забивает. Атака у стамбульцев сильная, а сейчас особенно — отличную форму набрали Гульбрандсен и Шадли. Стабильно хороши лидеры — Вишча, Ба и Дениз. Про силу атаки «Лейпцига», я думаю, говорить лишний раз не нужно, всё и так понятно. Мой прогноз — «обе забьют и тотал голов больше 2.5» за 1.91», — сказал Керимов.