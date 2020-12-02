«Севилья» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Челси».
Ставка: победа «Севильи» за 2.97.
«Севилья» встречается в рамках пятого тура Лиги Чемпионов с «Челси». В первом круге команды не смогли забить в ворота друг друга.
«Нервионцы» уже обеспечили себе проход в следующую стадию, остается понять, с какого места. Обе игры с «Краснодаром» они выиграли. Сначала горели 0:2 и забили трижды, а на прошлой неделе реализовали контратаку на 95-й минуте. В Ла Лиге клуб идет пятым в турнирной таблице.
По моему мнению, испанцы находятся слишком в хорошей форме и рассчитывают занять первую строчку в квартете. Победа сегодня это гарантирует. К тому же домашние стены играют для хозяев далеко не последнюю роль, что они уже доказали во время камбэка с краснодарцами.
«Аристократы» практически не почувствовали аутсайдеров группы, а в предыдущем туре английской Премьер-Лиги смогли отобрать очки у разогнавшегося «Тоттенхэма» (0:0). Тем не менее, соперник по-прежнему лидирует в турнирной таблице, а коллектив Фрэнка Лэмпарда едва не лишился третьей позиции.
Я думаю, что пора бы уже лондонцам потерпеть поражение. Слишком напряженный у них график и нужно грамотно распределить силы. В английской Премьер-Лиге борьба в самом разгаре, так что в еврокубках можно применить ротацию, что негативно скажется на результате».
- 2 декабря 2020
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